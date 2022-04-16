سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-4-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن بيع وشراء سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، كونه من أهم المعاملات التي يتم تداولها في الشارع المصري كونها تدخل في كثير من الاستثمارات، فضلًا عن وجود عمالة كبيرة من المصريين في الخارج تعمل في الكويت وأخرى تعمل في شركات كويتية في مصر وتتقاضى الراتب بالدينار.

لذا يعرض موقع بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تجيب عن أسئلة القراء حول أسعار العملات العربية، سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل السبت الموافق 16 أبريل الجاري، بالقطاع المصرفي للعملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصلت قيمة سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك اليوم السبت الموافق 16 أبريل الجاري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.19 جنيه للشراء مقابل 60.86 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.46 جنيه للشراء مقابل 60.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري، نحو 58.20 جنيه للشراء مقابل 60.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 58.25 جنيه للشراء مقابل 60.79 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.90 جنيه للشراء و60.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

وسجل الدينار الكويتي 57.28 جنيه للشراء مقابل 63.02 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجلت العملة الكويتية في بنك عودة نحو 57.54 جنيه للشراء مقابل 60.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 56.77 جنيه للشراء مقابل 60.82 جنيه للبيع.