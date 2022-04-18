سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18-4-2022 في البنوك المصرية

كشف البنك التجاري الدولي، وبنكا الأهلي ومصر وغيرها، أسعار العملات وبينها سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18 أبريل، بعد تأثر العملات وغيرها، بفضل تداعيات التدخل الروسي العسكري في روسيا، وخوف البعض من توتر المشهد السياسي عالميا.

وضمن الخدمات الإخبارية التي تجيب «الوطن» من خلالها على أسئلة القراء بشأن أسعار العملات العربية، سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل الحالي، بالقطاع المصرفي للعملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وفيما يلي سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل الحالي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري، نحو 57.90 جنيه للشراء مقابل 60.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 57.93 جنيه للشراء مقابل 60.42 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.57 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك العربي

وسجل الدينار الكويتي 57.28 جنيه للشراء مقابل 63.02 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجلت العملة الكويتية في بنك عودة نحو 57.54 جنيه للشراء مقابل 60.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.94 جنيه للشراء مقابل 60.45 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 56.40 جنيه للشراء مقابل 60.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.09 جنيه للشراء مقابل 60.41 جنيه للبيع.