جوني يشتري متابعين لصفحته في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18

بدأ مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18، بحديث جوني مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، واتفقا على أن يقابله في مكان ما، وعندما تسأله مربوحة عن سبب هذا الحديث، ومن هوالرجل الذي يحدثه في الهاتف، يرد عليها قائلا إن تلك هي الطريقة الوحيدة التي ستجعله ينتصر على هجرس.

جوني يحاول شراء متابعين لصفحته على السوشيال ميديا

ويذهب جوني في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18 لمقابلة أحد المتخصصين في صفحات السوشيال ميديا، حتى يساعده في شراء متابعين لصفحته، ليجد أن هناك عددا من الإنفلونسرز ذهبوا إلى نفس الشخص ليساعدهم في شراء متابعين لهم أيضا.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18

وفي مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18، تحدث جوني مع «المعلم» المتخصص في صفحات السوشيال ميديا، وأخبره الأخير أنه سيساعده في زيادة عدد متابعي صفحته، مقابل 200 ألف جنيه، ثم يلجأ جوني إلى عدة طرق لشراء المتابعين لصفحته الرسمية، ثم يقوم بإخبار الكبير أنه سيقوم ببيع قطعة أرض من نصيبه في الميراث، حتى يستطيع توفير المال اللازم لشراء عدد كبير من المتابعين، ما يجعل الكبير يسخر منه.