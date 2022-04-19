تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي، بعد أن ظهرت «مربوحة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة حسن، مرتدية زي «أخطبوط»، لإبهار «الكبير» الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، وتقليد القنوات التي تشاهدها على يوتيوب، لذا زادت عمليات البحث عن مواعيد مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 18 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

وشهدت حلقة أمس سخرية من مسلسل الكبير أوي «الكبير» من زي «مربوحة»، وضربه لها وهي ترتدي زي «الأخطبوط»، بعد أن أخبرته بأنّها جهّزت البانيو له وأوصلته بسلك كهربائي على قوة 120 فولت، لشحن الطاقة في جسده، معتقدة أنّه بهذا يمكن أن يكون صاحب «طاقة إيجابية»، لكن غضب منها وأخبرها بأنّه تريد قتله عاريا.

وتقدم «الوطن» مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 18 والقنوات الناقلة، حيث يُعرض يوميا وبشكل حصري على قنوات ON، ثلاث مرات يوميا، الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:50 صباحا، وتُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي

وفيما يخص القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6، يمكن لمتابعي المسلسل الكوميدي مشاهدة أحداث الحلقة 16، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

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