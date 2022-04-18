حيلة ذكية من جوني للإيقاع بـ هجرس في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 17

بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير أوي 6، بمفارقات كوميدية بين جوني وهجرس، إذ ينافس الأخير في تقديم محتوى على قناة اليوتيوب الخاصة بكل منهما، رغبة منهما في جذب عدد كبير من المشاهدين لتحقيق ربح.

وفي إطار التنافس الشرس بين جوني وهجرس، يكتشف الأول أن هجرس يقوم بنسخ المحتوى الخاص به وتقليده في كل شئ، خاص بالأفكار والتنفيذ مما يتسبب في غضب جوني ويذهب لمربوحة ليحكي لها ذلك، لذلك تنصحه بمحاولة الإيقاع بهجرس وكشفه للمشاهدين من خلال تنفيذ فضيحة له، في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 7.

ويقتنع جوني بنصيحة مربوحة ويقوم بدور فتاة ويتحدث إلى هجرس لمحاولة الإيقاع به، مما جعل هجرس يطلب منه أن يأتي للمنزل ويذهب جوني لبيت هجرس مرتدي زي بدوي ويكون هجرس يرتدي روب أحمر، وبعدها يكشف جوني عن نفسه وهو يقوم بتصوير كل ذلك للمشاهدين، مما جعل هجرس يحاول أن ينتقم منه لكي يعيد المتابعين للقناة الخاصة به مرة أخرى.