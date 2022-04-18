صراع بين جوني وهجرس على المتابعين في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 17

تبدأ أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 6، باكتشاف جوني أن هجرس يقوم بسرقة أفكاره وفيديوهاته التي يقوم برفعها علي قناتة الخاصة، وهنا يضطر جوني للجوء إلى مربوحة زوجة الكبير من أجل وضع خطة للانتصار على هجرس الذي يزداد الفولورز على قناته على حساب فولورز قناة جوني، وبالفعل تقترح عليه مربوحة أن يصنع فضيحة لهجرس لكشفه أمام المتابعين.

وبالفعل قام جوني بعمل حساب باسم فتاة على الفيس بوك وتحدث مع هجرس على أساس أنه فتاة، إلا أن هجرس يطلب منها الحديث تليفونيا، وهنا يشعر جوني أنه قد تورط ويطلب من مربوحة إنقاذه والحديث مع هجرس على أساس أنها منال صديقته على الفيس بوك إلا أن مربوحة ترفض بشدة خوفا من الكبير، في أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 17.

اضطر جوني أن يقلد صوت فتاة ويقوم بالحديث مع هجرس الذي يقوم باستدراجه لزيارته في منزله، وبالفعل يرتدي جوني ملابس سيدة بدوية ويقوم بزيارة هجرس في منزله، ويسجل له أثناء محاولات هجرس بالهجوم عليه، وهنا يرفع جوني الغطاء من على وجهه ويوجه هجرس بشكل مباشر ويكشفه أمام متابعيه على قناته وهنا يتواعد هجرس جوني بالانتقام منه.

مربوحة تغري الكبير أوي بطريقة خاصة

ومن ناحية أخرى تواصل مربوحة محاولاتها إغراء الكبير أوي وجذبه إليها خاصة بعد أن زادت انتقادات الكبير أوي لها، وأنها لا تهتم بنفسها أو ملابسها في الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 6.

وتحاول مربوحة التغيير من نفسها، وللمرة الثانية تعود لارتداء الملابس التنكرية، حيث فوجئ بها الكبير في حجرة النوم ترتدي زي أخطبوط وتنام على السرير، وتخبره أنه أحدث صيحة في الإغراء كما شاهدت على إحدى قنوات اليوتيوب، وهنا يزداد غضب الكبير منها ويعود للسخرية مرة أخرى منها ومن تفكيرها عن الإغراء.

ضرب مربوحة

وعندما حاول الدخول إلى الحمام أخبرته أنها قامت بتجهيز البانيو له ووضع به سمك قراميط وقامت بوصلة بسلك كهربائي على 120 فلوت من أجل أن يحصل على حمام يزيد طاقتة الإيجابية، إلا أن الكبير يزداد غضبا واتهمها أنها تحاول أنه تجعله يموت بالكهرباء وعار في البانيو، لهذا قام بالهجوم عليها وضربها.