مربوحة تتنكر في أخطبوط لإبهار مكي في الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 6

في إطار محاولاتها الدائمة لجذب الكبير حاولت مربوحة في مسلسل الكبير أوي الحلقة 17 الظهور بشكل مختلف لإغراء الكبير، وتقليد فتيات «التيك توك»، الذي يتابعهم الكبير بشكل مستمر، وارتدت مربوحة زي أخطبوط وردي، وانتظرت الكبير في حجرة النوم، إلا أنه عندما شاهدها بهذا الشكل سخر منها.

الكبير أوي الحلقة 17.. محاولات مضحكة لمربوحة

ويتحسر الكبير أوي على أيام العزوبية وأنها لا تفهم أي شيء عن الإغراء، إلا أنها تخبره بأن هذا الملابس إحدى محاولات الإغراء وأنها من أحدث الصيحات على يوتيوب، لكن الكبير يواصل السخرية منها ومن محاولاتها المضحكة، في أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 17.

وعندما قرر الكبير الدخول إلى الحمام، قالت إنّها جهزت له البانيو له بطريقة تساعده على تجديد طاقته الإيجابية، وعندما استفسر منها قالت وضعت له سمك قراميط بالبانيو، وأوصلته بسلك كهربائي على 120 فولت.

وضمن مسلسل الكبير أوي الحلقة 17، يحاول جوني الإيقاع بهجرس حيث يكتشف جوني، أن هجرس يقوم بنسخ المحتوى الخاص به وتقليده في كل شيء، على القناة الخاصة به، ما يزيد ذلك من المتابعين في قناة هجرس على حساب متابعين جوني، ما يجعله يمثل دور فتاة، ويذهب إلى لبيت هجرس لكي يقوم بكشفه للمتابعين.