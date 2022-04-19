الكبير يفصل الإنترنت عن الدوار في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18 لهذا السبب

تدور أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي حول محاولات جوني لتكبير الصفحة الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يلجأ إلى شراء عدد كبير من المتابعين بالأموال حتى يستطيع منافسة هجرس، الأمر الذي جعله يتوجه لأحد المتخصصين في ذلك حتى يساعده، ويطلب من الكبير أن يبيع قطعة أرض حتى يحصل على مبلغ 200 ألف جنيه.

الكبير يحاول معالجة جوني من إدمان الإنترنت

وعندما وجد الكبير أن جوني سيقوم بصرف أمواله على الإنترنت لتكبير صفحته الخاصة به في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18، يقطع الإنترنت عن الدوار، حتى لا يستطيع جوني التصفح عبر الشبكة العنكبوتية، في إشارة منه لمعالجته من إدمان الإنترنت، ثم يظهر جوني وهو يطلب من مربوحة أن تعطي له الراوتر الخاص بالإنترنت، وترفض ذلك بناء على تعليمات الكبير.

جوني يتخلص من إدمان الإنترنت

وبعد أن يستطيع جوني التخلص من إدمان الإنترنت، يأتي إليه هجرس ليخبره أن الصفحة الخاصة به أصبحت تحتوي على عدد 3 مليون متابع، ثم يطلب منه العودة لها مرة أخرى، ودمج القناة خاصته مع قناة هجرس ليعودوا إلى صناعة المحتويات عبر السوشيال ميديا مرة أخرى.