هجرس يفاجئ جوني بخبر سار في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18

بعد محاولات عديدة من جوني لتزويد عدد المتابعين في صفحته الخاصة به حتى يستطيع منافسة هجرس بقوة، لجأ مؤخرا إلى البحث عن أحد الأشخاص المتخصصين في مساعدة الإنفلونسرز على شراء عدد المتابعين، ليتحدث مع أحدهم على الهاتف، وعندما تسأله مربوحة عن سبب تلك المكالمة، يخبرها أن تلك هي الطريقة الوحيدة التي تجعله يكسب هجرس في معركته معه بقوة.

ويذهب جوني في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18 لمقابلة أحد الأشخاص في المكان الذي حدده له الشخص المتحدث إليه، ليجد أحد الإنفلونسرز المشهورين يتوجه إلى الشخص نفسه أيضا، حتى يساعده في شراء المتابعين لصفحته، وبحديث جوني مع «المعلم»، يخبره بأنه من الممكن أن يساعده في تزويد عدد المتابعين، ولكن مقابل دفع مبلغ 200 ألف جنيه.

جوني يبيع أرضه لشراء متابعين سوشيال ميديا

جوني يذهب إلى الكبير ليطلب منه أن يبيع قطعة أرض من نصيبه، حتى يستطيع الحصول على أموال تمكنه من شراء متابعين لقناته الخاصة به على السوشيال ميديا، وعندما يخبره بالسبب، يقوم الكبير بفصل الإنترنت عن الدوار حتى يستطيع جوني التخلص من إدمان الإنترنت.

وبعد أن يستطيع جوني التخلص من إدمان الإنترنت يأتي إليه هجرس ويخبره بأنه خلال انقطاعه عن التفاعل على الإنترنت، ازداد عدد المتابعين له عبر القناة خاصته ليصل إلى 3 ملايين متابع، ثم يطلب منه أن يتعاونا مع بعضهما البعض بإطلاق قناة لهما، ثم صناعة المحتويات سويا ونشرها عليها.