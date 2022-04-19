سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 في مصر

استحوذ سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل، على اهتمام الغالبية العظمى من المواطنين بفضل اتجاه البعض لتناول لحوم الأسماك في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، لذا تصدرت عمليات البحث عنه على المحرك العالمي «جوجل» كونها تمد الجسم بالعديد من العناصر والفيتامينات والأحماض الدهنية للحفاظ على صحة القلب، كما أنَّها منخفضة السعر مقارنة باللحوم والدواجن.

لذا يرصد موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، سعر السمك البلطي، فضلاً عن الأنواع الأخرى، وذلك بسوق العبور.

سعر السمك البلطي اليوم

سجلت اليوم الثلاثاء قيمة سعر الكيلو جرام من السمك البلطي حسب النوع والحجم والوزن، بالإضافة إلى المنطقة التي يباع بها، إذ وصل سعر البلطي الأسواني بين 20 لـ 45 جنيها، والعادي تراوح بين 27 و42 جنيها والفيليه بلطي بين 30 لـ 130 جنيها.

أسعار الأسماك في سوق العبور

وتتوافر الكثير من الأسماك في الأسواق وعن أسعار السمك المتوفرة في سوق العبور، فجاءت كالآتي:

الدنيس وتراوح سعر الكيلو منه بين 90 و150 جنيهًا.

المكرونة السويسي ما بين 30 و65 جنيهًا.

سمك الثعابين تراوح سعر الكيلو منه بين 50 و230 جنيهًا.

وتباين سعر الجمبري من 50 إلى 300 جنيه حسب الحجم والنوع.

سمك المكرونة السويسي تراوح سعر الكيلو بين 50 و95 جنيهًا

سمك البلطي بدأ سعر الكيلو من 24 وحتى 38 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا تراوح سعر الكيلو منها ما بين 30 إلى 150 جنيهًا.

السبيط تباين سعر الكيلو منه بين 120 و180 جنيهًا.

المرجان تراوح من 22 إلى 38 جنيهًا.

السمك البوري تراوح ما بين 35 و55 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في الأسواق المحلية

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من التباين، على النحو الآتي:

سمك الدنيس تراوح بين 160 و180 جنيهًا.

سمك المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و38 جنيهًا.

سمك التونة بين 35 و100 جنيه.

سمك القاروص تراوح بين 140و160 جنيهًا.