عاصفة ثلجية أمريكية تهدد أسعار الغاز بالارتفاع لأعلى مستوى منذ 14 عاما

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 2008، حيث تستعد شمال شرق البلاد لانفجار نادر من الثلوج الكثيفة في أبريل، وبحسب CNN Business، ستجبر العاصفة التي تلوح في الأفق، ملايين العائلات على زيادة الحرارة في الأيام المقبلة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، وهو الطريقة الأكثر شيوعًا لتدفئة المنازل في أمريكا.

ارتفاعا سعر الغاز 16% خلال اسبوع

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 9% لتصل إلى 7.96 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية BTU في التعاملات الأخيرة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008، ويأتي بعد أن قفز الغاز الطبيعي 16% الأسبوع الماضي وحده، وتركت المكاسب الغاز الطبيعي يرتفع بنسبة مذهلة بلغت 113% منذ نهاية العام الماضي.

ومن المقرر أن تضيف الزيادة الأخيرة في الغاز الطبيعي، الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، التي تكافح بالفعل مع ارتفاع 40 عامًا في أسعار المساكن، ويعكس ارتفاع الغاز الطبيعي توقع ارتفاع الطلب بسبب درجات الحرارة المنخفضة بشكل غير معقول ومخزونات الغاز الطبيعي الأقل من المتوسط في الولايات المتحدة.

الغاز الطبيعي خطة احتياطية لارتفاع أسعار الفحم

وقال نائب رئيس العقود الآجلة للطاقة في شركة ميزوهو للأوراق المالية، روبرت ياوجر: «كان الجو باردًا وبائسًا في الغالب، كما أنّ ارتفاع أسعار الفحم يعني أنّ محطات الطاقة قد لا تكون على استعداد للتخلي عن الغاز الطبيعي كخطة احتياطية».

الحرب الأوكرانية ليست المحرك الرئيسي للعرض والطلب

وقال كبير مديري المحفظة في تورتواز إيكوفين، روب ثوميل، إنّ صمام الإغاثة التقليدي للتحول إلى الفحم أقل احتمالًا، إذ لا يبدو أنّ الحرب في أوكرانيا هي المحرك الرئيسي لحالة العرض والطلب على الغاز الطبيعي، رغم أنّها قد تشجع المستثمرين على المراهنة بالغاز الطبيعي.

تجاوزت الولايات المتحدة الحد الأقصى لكمية الغاز الطبيعي المسال LNG التي يمكن أن ترسلها إلى أوروبا، في الوقت الذي تحاول فيه الابتعاد عن الطاقة الروسية، حيث تدفع العائلات بالفعل المزيد مقابل الطاقة.