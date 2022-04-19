أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 19-4-2022

تناول الفاكهة والخضروات بشكل مستمر وتحديدا الطازجة منها يعود بالنفع على الجسم وخصوصا مع حلول فصل الصيف الذي يفضل فيه تناول أنواع معينة من الخضار والفاكهة، لذا يحرص الكثير على متابعة أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، لتحديد الأنواع والأصناف المطلوبة يوميًا، فضلا عن تناولها في صورة عصائر، أو تناولها بهيئتها الطبيعية بعد الإفطار والسحور.

وجاءت أسعار الفاكهة وفق جولة أجراها موقع «الوطن»، للمهتمين من القراء، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم داخل بعض الأسواق المحلية، فضلا عن الأصناف المتوفرة في سوق العبور في السطور التالية:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

ووفق الجولة فإن أسعار الفواكة سجلت حالة من الثبات عند نفس القيمة التي بيعت بعا منذ مطلع للشهر الجاري، وبحسب التجار فإنّ وفرة المعروض السبب وراء استقرار الأسعار.

- سعر الكنتالوب بسعر 10 جنيهات.

- سعر الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- سعر الجوافة 9 جنيهات.

- سعر الموز نحو 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سعر اليوسفي إلى 12 جنيها.

- سعر الفراولة ليسجل 7 جنيهات.

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا، بينما اللبناني والسوري بين 23 و25 جنيهًا، والبلدي بنحو 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سعر متوسط سعر البرتقال 5 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

واليوم الثلاثاء سجلت أسعار الفاكهة ووفق الموقع الرسمي لـ سوق العبور، الأتي:

- سعر الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- سعر مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- سعر الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- سعر كيلو الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

- سعر الأناناس 35 جنيها متوسط سعر الحبة الواحدة.

- سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيها، والجولدن بين 16 و20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12 و18 جنيها.

- سعر بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلو بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

- سعر البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و7 جنيهات.

- سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.