أسعار كحك العيد 2022 في 5 محلات تجارية كبرى.. تبدأ من 35 جنيها

تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون عن أسعار كحك العيد 2022، وتقدم المحال التجارية تشكيلة واسعة من الكحك والغريبة والبيتي فور، وحتى البسكويت بكافة أنواعه.

أسعار كحك العيد 2022

وتستعرض «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار كحك العيد 2022، بداية من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وحتى أشهر المحال التجارية المعروفة في القاهرة والجيزة.

كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين المصرية كميات من كعك العيد والبسكويت في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وجاء سعرها كالتالي:

علبة كعك مشكل عادي 1 كجم بسعر 70 جنيهًا

علبة كعك مشكل عادي 2 كجم بسعر 160 جنيهًا

علبة كعك مشكل مكسرات 2 كجم بسعر 200 جنيه

كيلو البسكويت نشادر بسعر 70 جنيهًا

كيلو كعك سادة 75 جنيهًا

كعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو

كعك بالمكسرات 110 جنيهات للكيلو

بيتي فور عادي 75 جنيهًا

بيتي فور لوكس 100 جنيه

غريبة سادة بسعر105 جنيهات

غريبة باللوز 105 جنيهات

أسعار كحك العيد من لابوار

وجاءت أسعار حلويات العيد من لابوار كالآتي:

كحك سادة 185 جنيها.

كحك عجوة 185جنيها.

كعك عجمية 220 جنيها.

كحك جوز وملبن 225 جنيها.

كحك فستق 350 جنيها.

كحك جوز أو عين جمل 285 جنيها.

كحك سادة ميني 220 جنيها.

كحك بالقرفة وعين الجمل مينى 275 جنيها.

علبة بسكويت شاي سادة الحجم الصغير 90 جنيها الكبير 175 جنيها.

علبة بسكويت شاي مشكلة الحجم الصغير 90 جنيها الكبير 175 جنيها.

بيتي فور العيد أبيض 240 جنيها.

بيتي فور العيد شوكولاتة 240 جنيها.

غريبة 240 جنيها.

أسعار كحك العيد من حلواني العبد

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت في حلواني العبد كالتالي:

كيلو كحك سادة 135 جنيها

كحك ملبن 135 جنيها

كحك عجمية 135 جنيها

كحك عين جمل بسعر 180 جنيها

كحك فستق بسعر 200 جنيه.

بسكويت مشكل وزن 500 جرام 65 جنيها

بسكويت جوز الهند وزن 500 جرام بسعر 60 جنيها

بسكويت سادة وزن 500 جرام فقط 60 جنيها

بسكويت برتقال وزن 500 جرام بسعر 60 جنيها.

أسعار كحك العيد في حلواني كلاسيك

وجاءت أسعار الكحك في حلواني كلاسيك للعبوة التي تحتوى على 40 قطعة كالآتي:

كحك ملبن 180 جنيها.

كحك عجوة 180 جنيها.

كحك فستق 380 جنيها.

كحك عين جمل 290 جنيها.

كحك مكسرات 290 جنيها.

كحك عجمية سادة 200 جنيه.

كحك سادة 200 جنيه.

علبة بسكويت مستكة «80 قطعة» 210 جنيهات.

بسكويت مشكل «80 قطعة» بسعر 210 جنيهات.

أسعار كحك العيد من مونجيني

بينما جاءت أسعار كحك العيد من حلواني مونجيني كالآتي:

علبة كحك عجمية 45 جنيها

كحك فستق 55 جنيها.

كحك بندق 50 جنيها.

كحك عين جمل 45 جنيها.

علبة كحك ملبن 40 جنيها.

كحك عجوة 40 جنيها

غريبة سادة 35 جنيها

غريبة مكسرات 40 جنيها

بسكويت نشادر أو شوكولاتة أو برتقال وزن 500 جرام فقط 87.5 جنيه

كعك سادة 80 جنيه وزن 500 جرام.

بيتي فور أبيض وزن 500 جرام 100 جنيه.

بيتي فور شكولاتة علبة وزن 500 جرام 100 جنيه.

بيتي فور مشكل علبة وزن 500 جرام 95 جنيها.

أسعار كحك العيد من الصعيدي

وجاءت أسعار الحلويات عيد الفطر من حلواني الصعيدي لكل 500 جرام كالآتي:

كحك سادة 55 جنيها.

كحك ملبن 50 جنيها

كحك عجوة 50 جنيها

كحك بندق 60 جنيها

كحك عين جمل 60 جنيها

كحك فستق 65 جنيها

كحك عجمية عسل 55 جنيها

كحك مكس مكسرات 60 جنيها.

بسكويت فانيليا 50 جنيها

بسكويت برتقال 50 جنيها

بسكويت شوكولاتة 50 جنيها

بسكويت جوز هند 50 جنيها

بسكويت نسكافيه أو قرفة 50 جنيها.