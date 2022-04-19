هل سيتعرض مصور فيديو فتاة البلكونة للعقوبة؟.. خبير جنائي يوضح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصيرا يظهر أبا يحاول إلقاء ابنته من بلكونة المنزل الذي يقطن به، وبعد القبض عليه قال في التحقيقات إنه كان يضربها بسبب تقصيرها في أعمال المنزل، وأنها حاولت الهروب من البلكونة، وأنه كان يضربها حتى تسمع كلامه وأوامره، لكنه فوجئ بمحاولتها الهرب والقفز من البلكونة، لولا تدخل بعض الجيران وساعدوه في الإمساك بها وإنقاذها.

وهناك العديد من التساؤلات حول تلك الواقعة من أبرزها، هل سيتم معاقبة الشخص الذي حرص على تصوير الفيديو وتوثيق الواقعة؟، ليجيب عن ذلك الدكتور مصطفى السعداوي الخبير الجنائي والدكتور بكلية الحقوق جامعة المنيا، حيث قال خلال حديثه مع «الوطن»، إن ظروف الواقعة تعتبر شروعا في القتل، وإذا كان شخص صور تلك الجريمة فهي ما إلا توثيق للحدث.

وأشار الخبير القانوني إلى أن ذلك من أجل اختلاق دليل إلكتروني ومشروع ولا يعد إختراق للحق في الخصوصية، لأنه يوثق جريمة وخروجا على قواعد قانون العقوبات ولا يتدخل بفعله في الجريمة فالدليل صحيح بشكل كامل، بشرط أن يسلم لجهة التحقيق ولا يجوز إعادة تداوله أو إعادة نشره.

وأضاف «السعداوي» أن الدليل المستحصل من التصوير مشروع وله حجته، «هذا الدليل بجرد تسليمه لسلطة الاستدلال، لا يجوز إعادة تداوله مرة أخرى لأنه يخضع لنطاق سرية التحقيق الذي يجرى أمام النيابة العامة، ومن يخالف هذه السرية سيتم معاقبته.

تعليمات المجلس القومي للطفولة

وبشأن هذا الأمر ناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين ضرورة التواصل معهم للإبلاغ عن جميع الانتهاكات الخاصة بالأطفال عبر آليات استقبال الشكاوى وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق «الواتس اب» على الأرقام 01102121600 ، 01016609579 أو من خلال تطبيق «نبتة مصر»، أو من خلال خاصية الرسائل عبر الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في سرية تامة حفاظا على هوية المبلغين.