فتاة بلا قلب.. حملت سفاحا وولدت في الحمام وألقت رضيعتها من البلكونة

فوجئ المارة في أحد الشوارع بالمنيرة الغربية بمنطقة إمبابة، بوجود جثمان طفلة حديثة الولادة ملقاة في منتصف الشارع، وتبين أن جثمان الطفلة عارٍ كما ولدتها أمها قبل دقائق من إلقائها في منتصف الطريق، الأمر الذي أحدث موجة غضب واسعة بين الجيران الذين استغاثوا بقسم شرطة إمبابة، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس المباحث وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلت الطفلة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

فتاة عمرها 22 عاما تحمل سفاحا من زميلها

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء محسن فارس مدير مباحث الجيزة، أن الطفلة حديثة الولادة نتاج لعلاقة سفاح بين فتاة عمرها 22 سنة وزميلها في العمل، وأنها وضعت طفلتها في الحمام وبعد لحظات ألقت بها من البلكونة من أحد الطوابق العلوية لتسقط جثة هامدة.

ولادة في الحمام

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن والدة الطفلة نفذت جريمتها هرباً من الفضيحة، وأنها وضعت مولودتها بشكل طبيعي داخل دورة المياه قبل أن تلقي بها في الشارع.

تخلصت من الطفلة في الشارع

وتمكنت المباحث من القبض على والدة الطفلة وبمواجهتها اعترفت أنها كانت على علاقة بزميلها في العمل استمرت لعدة شهور، ولما أخبرته بحملها لطفلة منه، تهرب منها وطلب منها الإجهاض، ولما يئست من اعترافه بابنته وإتمام زواجهما، حاولت إجهاض الطفلة ولكنها فشلت مما دفعها إلى المتابعة في حملها لطفلتها حتى الولادة ثم قامت بفعلتها.

وأضافت التحريات أن الأم رأت ما قامت به اختصاراً للحياة البائسة التي قد تواجهها الطفلة بمجيئها إلى الدنيا دون اعتراف أبيها بها أو إمكانية استخراج شهادة ميلاد لها وأنها غير قادرة على تحمل أعبائها من نفقات أو مستلزمات، وتم تحويل الواقعة للنيابة العامة التي أمرت المباحث بسرعة استكمال التحقيقات في الواقعة.