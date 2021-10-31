حبس طالبي جامعة الإسكندرية في خناقة كلية الحقوق.. «لمسوا أكتاف بعض»

قررت نيابة باب شرق، في الإسكندرية، حبس طالبين وعاطل، أطراف خناقة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إلقاء القبض على 4 أشخاص هم أطراف المشاجرة، من بينهم طالبين بالجامعة وعاطل شقيق الطرف الأول وعامل، مع التحفظ على طالب داخل مستشفى الأميري الجامعي، وذلك إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام باب كلية الحقوق بشارع «سوتر»، ما اسفر عن إصابة أحد الأطراف بجروح وإحداث حالة من الرعب أمام المجمع النظري.

خناقة حقوق الإسكندرية

بدأت واقعة مشاجرة طلاب جامعة الإسكندرية، حينما أُبلغ قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية، بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرف أول عاطل، مصاب بجرح سطحى باليد، وشقيقه طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، مصاب بجرح بالظهر، وعامل ضُبط بحوزته سلاح أبيض «سكين»، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وطرف ثان يمثله طالب بكلية الحقوق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مصاب بجروح وكدمات، وضبط بحوزته سلاح أبيض «كتر».

وأفاد البلاغ أن المشاجرة وقعت بسبب التزاحم حال سير، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب باستخدام الأداتين المضبوطين، ما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

جامعة الإسكندرية خناقة كلية الحقوق

وبعد تداول فيديو خناقة كلية الحقوق، تبين أن المشاجرة كانت بسبب التزاحم أمام الكلية، حيث لمس الطرف الأول كتف الطرف الثاني، وبدأت مشادة كلامية وتحولت إلى خناقة بالأسلحة البيضاء بين الطالبين، الأول مقيد في الفرقة الأولى بكلية الحقوق، والثاني بالفرقة الثانية في كلية الآداب، وتدخل شقيق الثاني وشخص ثالث غير معلوم، حيث قام طالب كلية الحقوق بالتعدي بالضرب على طالب كلية الآداب، مستخدما أداة حادة، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي أسفل الذقن، وسحجات بأحد الذراعين، وحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق، من خلال الباب الفرعي.

عقوبة طلاب جامعة الإسكندرية بعد خناقة كلية الحقوق

وقال الدكتور أمين مصطفي، عميد كلية الحقوق، إن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أصدر تعليماته باتخاذ اللازم تأديبياً نحو هؤلاء الطلاب، لتصرفهم المشين أمام بوابة الحرم الجامعي، ومخالفة الأعراف الجامعية.