خبير قانوني تعليقا على فيديو «فتاة البلكونة»: عقوبة المتهم تصل للمؤبد

شهدت محافظة الجيزة حادث أحزن قلوب الكثيرين، حيث حاول أب إلقاء ابنته من «البلكونة»، وفي اللحظات الأخيرة تدخل بعض الرجال، وأنقذوها من بين يديه، وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر عدد كبير من المواطنين عن استيائهم من تصرف الأب ضد ابنته، والذي وصفه البعض بـ«التصرف الهمجي».

العقوبة تتضاعف حين يكون الجاني والد المجني عليه

وأكد محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ما فعله هذا الرجل مع ابنته هو شروع في قتل، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد، موضحًا: «وفقًا للمادة رقم 46 من قانون العقوبات، يعاقب الأب بالسجن المؤبد لشروعه في قتل ابنته».

ولفت «الحديدي» إلى نص المادة 46 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».

تعريف الشروع في القتل

وأضاف «الحديدي»: «في حال وقوع الجريمة من بالغ على طفل، أو كان مرتكب الجريمة من أحد أبوين الطفل أو من له الولاية، مثل الذي حصل في واقعة محاولة الأب لرمي ابنته من البلكونة، تزداد العقوبة وقتها بمقدار مثل الحد الأدنى لها وفقا للمادة 116 مكررًا من قانون العقوبات».

كما لفت الحديدي إلى أن القانون عرف معنى الشروع في القتل، إذ قال: «عرفت المادة 45 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته معنى الشروع بأنه: هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال»