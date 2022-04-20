العثور على جثمان فتاة داخل منزلها بقرية أبو سلطان بالإسماعيلية

عثر على فتاة في العشرينيات من عمرها متوفاة داخل منزلها في قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

بلاغ من أحد الأهالي

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مركز شرطة فايد يفيد إبلاغ أحد الأهالي بالعثور على جثمان سيدة تدعى «مريم.م.س» 25 سنة مقيمة بقرية أبو سلطان.

انتقال رجال البحث الجنائي

وانتقل رجال المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها حول الواقعة بسماع شهود العيان للتأكد من سبب الوفاة فيما تمّ فرض كردون أمني حول مكان الواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.