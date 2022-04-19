لو عايز تشتغل part time.. وظائف خالية في أحد المطاعم: 4 ساعات فقط

في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من الشباب إلى البحث عن وظائف خالية في عدد من الشركات والمؤسسات المختلفة بنظام part time، حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة الأساسية، خصوصا إذا كانوا يعملون في إحدى الشركات والمؤسسات الأخرى في الصباح، ما جعل وزارة الشباب والرياضة تعلن عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية في إحدى المطاعم، إذ تحرص دائما على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بين الحين والآخر.

وحرصا على تقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية بنظام الـ Part time في إحدى المطاعم، والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في مدينة نصر.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه مؤهل عال أو طلبة كليات أو معهد.

- أن يكون الحد الأقصى للسن للمتقدم للوظائف 35 عامًا.

- الوظائف متاحة للجنسين من الذكور و الإناث.

- أن يكون الموقف محددًا من الجيش تحد للذكور.

حقوق ومميزات الوظائف

- توفر الشركة للموظفين راتب لوظيفة خدمة عملاء Full Time 2490 + 500 KPI.

- توفر الشركة للموظفين راتب لوظيفة خدمة عملاء Part Time 1150 + 500 KPI.

- تمنح الشركة للعاملين والموظفين، 4 أيام إجازة فى الشهر.

- تمنح الشركة للموظفين والعاملين زيادة سنوية.

- توفر الشركة للعاملين فرص للترقي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية بنظام الـ Part time في إحدى المطاعم الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ثم الدخول للينك الخاص بالوظائف، ثم يقوم بملء البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم للوظائف، التي تشمل «الاسم، المحافظة، المؤهل الدراسي، رقم الهاتف، وغيرها من البيانات الأخرى».