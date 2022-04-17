وظائف خالية لجميع المؤهلات من «الشباب والرياضة».. سارع بالتقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر مجموعة من الوطائف داخل الشركات المختلفة وذلك من خلال اليوم التوظيفي المفتوح لعدد من الشركات، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف شركة فانتدج إيجيبت

أعلنت شركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية بابا جونز & أربيز عن حاجتها لـ الوظائف التالية:

- مدير مطعم: مؤهل عالي- خبرة من 1 سنة إلى 5 سنوات.

- مساعد مدير مؤهل عالي- خبرة من 1 سنة إلى 5 سنوات.

- مشرف مطعم مؤهل عالي- خبرة من 1 سنة إلى 5 سنوات.

- كول سنتر: مؤهل عالي - خبرة ودون خبرة.

- عضو فريق: مؤهل متوسط أو طالب - خبرة و دون خبرة.

ووفق لـ الشباب والرياضة فإن عنوان التقديم للوظائف شبرا، أغا خان محطة مترو المظلات - عمارات اغا خان، مطعم بابا جونز للبيتزا، وذلك يوم الأربعاء 23 أبريل 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

وأشارت إلى عدد من الشروط المشتركة، ومنها الحد الاقصى للسن 38 لوظيفة مدير مطعم، الحد الأقصى للسن 35 لوظيفة عضو فريق، ذكور وإناث، وتحديد موقف الجيش.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المذكورين.

وظائف شركة فاتورة

وعلى عنوان 25 طريق مصر حلوان الزراعي - برج الزيني - الدور 14 - المعادي - أقرب محطة مترو المعادي، وفي يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022 من الساعة 11 ص إلى الساعة 3 مساء، تستقبل شركة فاتورة المتقدمين على وظيفة مشرف مبيعات ووظيفة مندوب مبيعات، لتكون أماكن العمل في كل من القاهرة - الجيزة - القليوبية.

ووضعت الشركة عددا من الشروط، منها: أن تكون الوظائف متاحة للذكور وإناث، الحد الأقصى للسن 40 سنة، لايشترط خبره لوظيفة المندوب، ويشترط وجود 7 سنوات خبرة لوظيفة المشرف، بمميزات منها راتب المندوب 6000جنيه شامل، راتب المشرف يبدا من 10000جنيه.

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة و الحضور مباشرة لمقر الشركة السابق ذكره.

وظائف شركة بنده

كما نوهت شركة بندة العالمية لتجارة التجزئة عن حاجتها لمشرف خضار وفاكهة، مشرف أجبان، مشرف استلامات، مشرف جزارة، مشرف مخبوزات، مشرف قسم كاشير، مشرف قسم المجمدات، مشرف قسم المنسوجات، مشرف قسم المنظفات، وذلك للعمل في فرع أكتوبر: المحورالمركزي - ميدان الحرية- بجانب سيتي سكيب مول.

فرع مدينه نصر: 4 طريق النصر- تقاطع مكرم عبيد.

فرع العبور: شارع سلمان الفارسي- أمام نادي العبور- الحي الأول- المحليه 8.

فرع قها: طريق مصر إسكندرية الزراعي مدخل مدينة قها القليوبية.

وأوضحت الشركة عددا من الشروط، منها: أنه يشترط وجود خبرة سابقة في نفس الوظيفة، جميع المؤهلات، ذكور وإناث، وموقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- المرتب على حسب الخبرة لكل وظيفة.

- ساعات العمل: 8 ساعات + ساعة راحة.

- تأمين اجتماعية + تأمين طبى خاص للموظف والعائلة.

- الإجازات السنوية + يوم إجازة أسبوعيا.

- تأمين على الحياة.

- وسائل انتقال.

- نظام كامل للحوافز.

- مسار وظيفي للترقي.

للتقديم يرجى ملء الإستمارة والحضور مباشرة.

وظائف شركة الشامل سنتر

ونوهت شركة الشامل سنتر بحاجتها لوظائف منها أخصائي مشتريات أدوات منزلية، الحد الأقصى 40 سنة، منسق مبيعات الحد الأقصى 30 سنة، للعمل بالتجمع الخامس داخل مجمع خدمات الحي الأول - بجوار مستشفى السلام وسنترال التجمع.

التقديم يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022 من الساعة 11 صباحا، إلى الساعة 3 مساء.

ووضعت الشركة مجموعة من الشروط منها مؤهل عالي، خبرة من 1 سنة إلى 2 سنة، والتفرغ التام، ليتقاض الراتب حسب كل وظيفة، والخبرة من 3200 إلى 5000 + عمولة، عدد ساعات العمل 9 ساعات، عدد يوم إجازة فى الأسبوع.

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة للعنوان المذكور في السابق.