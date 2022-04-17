وظائف خالية بمرتبات تصل لـ7 آلاف جنيه من «الشباب والرياضة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توفيرها عدد من الوظائف الخالية للشباب في عدد من الشركات والمؤسسات المختلفة، بمرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب، بالتعاون مع مؤسسة «كير مصر» وشركة مايكروسوف.

وأوضحت الوزارة في إعلانها، تفاصيل الوظائف الخالية والمعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير، تفاصيل الوظائف المطلوبة، والشروط وحقوق ومميزات الوظائف أيضا، التي جاءت كالتالي:

وظائف شركة كرتونة لتكنولوجيا المعلومات

أعلنت شركة كرتونة لتكنولوجيا المعلومات عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مندوب مبيعات لتجار التجزئة.

2- مندوب مبيعات لتجار الجملة.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة والجيزة وقليوب والقليوبية والمنصورة والإسكندرية.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون لديه خبرة من 0 وحتى 3 سنوات.

- أن يكون لديه حد أقصى للسن 35 عام.

- يفضل من لديه دراجة نارية.

المميزات و الحقوق

- الرواتب تصل إلى 7000 آلاف جنيها.

- يوم إجازة إسبوعيا.

- بدلات موصلات.

- تأمين طبي واجتماعي.

وظائف شركة بي تك للتجارة والتوزيع

أعلنت شركة بي تك للتجارة والتوزيع عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في فروع القاهرة.

- أن يكون حاصل على بكالريوس تجارة بتقدير جيد في شعبة محاسبة.

- لا يشترط الخبرة.

- الحد الأقصى للسن 27 عام.

- ذكور و إناث.

مميزات الوظيفة

- تمنح الشركة للعاملين عمولة إضافة على الراتب.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع.

وظائف شركة ريتش فود للمخبوزات

وأعلنت شركة ريتش فود للمخبوزات أيضا عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في العبور.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عام.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من عام إلى عامين.

- أن يكون جيد في اللغة الإنجليزية.

الحقوق و المميزات

- تمنح الشركة العاملين راتب 4000 جنيها.

- عدد الساعات 8 ساعات عمل يومية.

- عدد يومين إجازة اسبوعيا.