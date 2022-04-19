مي كساب تلجأ للدجل من أجل الإنجاب في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 18

أحداث مشوقة شهدها مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 18، والتي بدأت بلجوء ليلى التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، لأعمال الدجل والشعوذة داخل منزلها، وذلك اعتقادا منها بأنها ستسهل عملية إنجابها من زوجها.

وتوالت المشاهد في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 18، بتعرض ليلى لمؤامرات خبيثة من قبل ضرتها شروق التي تجسد دورها الفنانة الصاعدة جيهان الشماشرجي.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 18

وتمثلت تلك المؤامرات في محاولات شروق لجذب حازم ويقدم دوره الفنان نور محمود، وذلك رغبة منها في إبعاده عن زوجته ليلى، وهو مالم تدركه الأخيرة بعد.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

يشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة نخبة من الفنانين والفنانات من بينهم، يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، نور محمود، عماد رشاد، نبيل نور الدين، سامي مغاوري، وميسرة، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ما بين الدراما والكوميديا، يجمع بين ثلاث سيدات تجمعهن علاقة الصداقة، ويتعرضن للعديد من الأزمات المختلفة، ومن ثم يحاولن حلها سويا.