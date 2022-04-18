مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 17.. شيماء سيف تحتار في اختيار شريك حياتها

موقف حيرة طريف تعرضت له «صدفة» والتي تلعب دورها الفنانة شيماء سيف، ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 17، وذلك بعدما تقدم لخطبتها كل من المخبر «متولي» والذي يلعب دوره الفنان حمدي الميرغني، و«رجب» حارس العقار، ويجسد شخصيته الفنان أوتاكا.

وتوالت المشاهد في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 17، بذهاب «شيرين» والتي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، إلى «صدفة» واكتشاف الأزمة التي تقع بها الأخيرة في حيرتها نحو قبول الزواج إما من «متولي» أم «رجب».

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 17

وانتهت الأحداث بمحاولة «شيرين» مساعدة «صدفة» في اختيار الزواج من الشخص المناسب لها، وباتت الأخيرة تفكر في الأمر بتمهل.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة نخبة من الفنانين والفنانات من بينهم، يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وعماد رشاد، وانتصار، وهشام عاشور، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، ونبيل نور الدين، ونور محمود، وملك بدوي، وداليا شوقي، وعلي السبع، والفنانة الشابة سمية الألفي، ومن تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.