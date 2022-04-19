عمليات بحث كثيرة تزايدت خلال الساعات الماضية لمعرفة مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 18 والقنوات الناقلة له، بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة مساء اليوم، بعد تصاعد الأحداث بحلقة الأمس.

وجاء البحث عن مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 18 والقنوات الناقلة، عقب الأحداث المشوقة التي قدمتها حلقة أمس، والتي انتهت بلجوء «فريدة»، وتلعب دورها يسرا، لبيع سيارتها الخاصة لتوفير نفقات العملية الجراحية الخاصة بها.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 18

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل أحلام سعيدة، على شاشة ON E، مساء اليوم في تمام الساعة 8:25.

ويعاد المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة 5:30 صباحا.

ويعاد للمرة الثانية في الساعة 10:50 صباحا.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة كل من، يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، سامي مغاوري، انتصار، عماد رشاد، نبيل نور الدين، نور محمود، هشام إسماعيل، إسماعيل فرغلي، ميسرة، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.