يسرا تبيع سيارتها بسبب ظروفها الصعبة في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 17

تطورات جديدة شهدتها أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 17 والتي بدأت بمحاولات المحامي يحيى، الذي يجسد دوره الفنان نبيل نور الدين، للصلح بين كل من فريدة، وتلعب دورها يسرا، وشقيقها صالح، الذي يجسد دوره الفنان عماد رشاد.

وتوالت المشاهد في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 17، بإعطاء يحيى مبلغ مالي كبير لـ فريدة كي يساعدها في إجراء العملية الجراحية لها، وأبلغها بأن شقيقها صالح هو من أرسل لها تلك النقود.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 17

وفيما بعد قامت فريدة بالاتصال بشقيقها صالح، كي تشكره على الأموال التي أرسلها لها، لكنه فاجأها بأنه لم يرسل أي شيء، ومن هنا أدركت الأولى أن تلك الأموال تخص المحامي يحيى، وهو من قام بدفعها من نقوده الخاصة، وذلك كمحاولة للصلح بين الطرفين.

وسرعان ما قامت فريدة في أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 17 بالاتصال على يحيى وقامت بتوبيخه على ما فعله، ورفضت أن تحصل على مصاريف عمليتها من أي شخص، وبناءً عليه لجأت لمحاولة بيع سيارتها القديمة باهظة الثمن كي توفر نفقات العملية الجراحية.