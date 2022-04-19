مفاجأة في مسلسل ملف سري الحلقة 18 لـ هاني سلامة

بدأت أحداث مسلسل مسلسل ملف سري الحلقة 18 بمفاجأة من العيار الثقيل أثناء مواجهة يوسف المالكي «ماجد المصري»، وشقيقه هارون المالكي ويجسد الشخصية محسن محي الدين، حين ما تذكرا ما كان يحدث في الماضي، وهنا كشفت الأحداث أن والدهم إبراهيم المالكي كان قد استعان بماجد المصري الذي هو فى الأصل كان خادمًا لديهم يدعى عاشور، وطلب منه أن يدخل السجن مكان نجله يوسف المالكي بسبب فساده، وعقب خروجه من السجن أصر على استكمال حياته بشخصية يوسف المالكي إلا أنه سيذهب ويتحدث عن قيام عائلة المالكي بالتزوير فى الأوراق الرسمية.

مسلسل ملف سري الحلقة 18.. عاشور بدلا من يوسف المالكي

كما تضمنت الأحداث في مسلسل ملف سري مواجهة عنيفة بين يوسف المالكي وهارون وهدد فيها يوسف هارون أنه سيخبر أولاده بفساده ويجعلهم يفعلون فيه ما كان سيفعله والده فيه قبل وفاته.

مسلسل ملف سري الحلقة 18.. نضال الشافعي يطرد سكرتيرته

خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 18 شهدت غضب المحامي شاكر عبد الفتاح ويجسد شخصيته الفنان نضال الشافعي من سكرتيرته التي ذهبت من ورائه والدته وكشفت لها حقيقة علاقتها مع نجلها وهو ما أصابه بغضب شديد مما جعلها تترك المكتب وتذهب إلى منزلها ولا تعود له إلا بأمر منه.