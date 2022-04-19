مادلين طبر عن مشاركتها في مسلسل ملف سري: «مكنتش أعرف إن هاني سلامة حلو كده»

أعربت الفنانة مادلين طبر، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل ملف سري، إذ تجسد دور والده الفنان هاني سلامة ونضال الشافعي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تتحكم جيدًا في طبقات صوتها، وهو ما يساعدها على أداء دور الأم بشكل جيد: «بحاول طول الوقت إن مادلين طبر اللي جوايا متطلعش، لأن دور الأم بيكون فيه هدوء وبيكون فيه راحة وسكون نوعًا ما، بينما مادلين طبر شخصيتها أشبه بالفراشة»، وكانت ذلك تحافظ على السيناريو جدًا حتى لا تقع أي نقطة تسبب فراغ للمشاهد وتؤثر على المصداقية.

طوال الوقت كانت تُراقب نفسها

وأضافت «طبر»، أنها طوال الوقت كانت تُراقب نفسها، وجمعت تفاصيل صغيرة من الإحساس والأداء بدور الأم قبل المشاركة في العمل: « أنا في الأصل حنينة جدًا وعملت المسلسل ده بحب، ومنتج العمل ريمون مقار هو من اختارها لهذا الدور.

وتابعت:« ده من المنتجين اللي بيفهموا ويختاروا الشخصية وبعدين يغامروا بيها»، موضحة في الوقت ذاته أنها عندما تتقمص شخصية في أحد الأعمال تقوم بإلغاء شخصية مادلين طبر من الأساس حتى انتهاء تصوير كافة مشاهد العمل، ثم تعود لشخصيتها الحقيقة من جديد.

مادلين طبر: لم أعرف هاني سلامة بشكل شخصي

وأوضحت الفنانة مادلين طبر، أنها مقلقة في عملها، وعندما يُعرض عليها أدوار أقل من التي قامت بها بعد ذلك تشعر بخوف شديد، حتى وإن كان هناك احتياج لها أو شوق للتمثيل، إذ أن مهنة التمثيل ليس فقط من أجل المال لكن هناك شوق في المهنة أحيانًا يطغى على الاحتياج، مؤكدة أنها لم تكن تعرف هاني سلامة بشكل شخصي، «مكنتش أعرف أنه حلو كده، ده مش بس ممثل موهوب، ده بنى أدم رائع وحلو ومتواضع، حاجة مختلفة عن جيله، نضال حبيبي من زمان وموهوب وأدب وتواضع، المسلسل كله غول تمثيل».