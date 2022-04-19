شيرين ترد على أحد متابعيها: لا أفكر في الزواج مرة أخرى

تستمر الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال هذه الفترة التواصل مع جمهورها بشكل كبير، من خلال خاصية «اسأل» عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ووجه الجمهور للفنانة شيرين عبدالوهاب أكثر من سؤال، إذ سألها أحد المتابعين هل تنوى التعرف على شخص جديد وتعيش حياتها بعد تجربة انفصالها الأخيرة؟ ولكن شيرين ردت بشكل حاسم، وقالت: «لا» دون أن تضيف أي كلمة أخرى.

شيرين عبدالوهاب تكشف حبها لحمو بيكا

كان الجمهور أيضا حريص على سؤال شيرين عن رأيها بالأغاني الشعبي، وخاصة حمو بيكا فقالت: «بموت فيهم»، وهناك أيضا من وجه سؤال خاص لشيرين فقال لها: «لو في فرصة تواجهي قلبك هتقوليلو إيه؟» لترد شيرين: «حقوله كفاية كده كفاية بقي».

شيرين عبدالوهاب تكشف تتحدث عن عمليات التجميل

كما حرص الجمهور على سؤالها عن عمليات التجميل وهل خضعت لها أم لا، ولكنها نفت هذا الأمر تمامًا، أما عن أكثر الأغاني المفضلة بالنسبة لها، فقالت: «حب كل ألبوماتى بس المفضل ليا جرح تانر وفرى ميكس ولازم أعيش ونساي وطريقي».

وتفاعلت أيضا بشكل كبير مع سؤال وجه إليها جاء نصه: «القوة أساها ماضي صعب»، لترد قائلة: «مش شرط يكون ماضي حزين بس ساعات حافز كبير، وسبب من أسباب القوة».

وسألها أيضا أحد متابعيها عن الفنانين المفضلين لها، فقالت سعاد حسني وشادية ووردة ومحمد فوزي وعبدالحليم حافظ وأم كلثوم وفيروز.