شيرين عبد الوهاب: «يا معافر» أغنية كلها مودة.. ومكالمة محمد صلاح أثرت فيا

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعدما أجابت عن عدد كبير من أسئلة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفديوهات «إنستجرام».

وتحدثت شيرين عبد الوهاب، عن أغنيتها الجديدة «يا معافر»، التي قدمتها كإعلان لأحد الشركات، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ومشاهدات عالية خلال مدة طرحها القصيرة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، قائلة: «أغنية يا معافر بتعمل حالة من المودة».

شيرين عبد الوهاب: أغنية يا معافر عاملة حالة من المودة

وأشارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى أن أكثر شيء يعجبها بأغنيتها الجديدة: «أحلى حاجة في الأغنية إن اسمها مش دارج بس حاليًا بقت دارجة عالميًا»، وذلك عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

شيرين عبد الوهاب: مكالمة محمد صلاح أثرت فيا بشكل إيجابي

وأضافت الفنانة شيرين، عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أن أكثر موقف أثر بها خلال هذه الفترة، هو مكالمة محمد صلاح لها، موضحة: «محمد صلاح كلمني كـ داعم ليا، وحقيقي المكالمة أثرت فيا بشكل إيجابي».

كما وجهت المطربة شيرين، النصيحة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، قائلة: «يجب أن يؤمن الشخص بنفسه، ويطلب من ربنا كل حاجة»، كما أشارت إلى أن أقرب صديقاتها من الوسط الفني هي النجمة منة شلبي.

أغنية «يا معافر» لـ شيرين عبد الوهاب

وقبل أغنيتها الجديدة «يا معافر»، كانت شيرين عبد الوهاب، مختفية تمامًا عن الظهور إعلاميًا خلال الفترة الماضية، إلى أن ظهرت «شيرين»، وأحيت حفل أحد المقربين منها وهو أحمد راشد على الرغم من مقاطعتها لـ الأفراح على مدار 6 سنوات، ولكنها تمكنت من تلبية رغبة العروس لينا العشماوي، التي اتفقت معها سرًا على هذا الأمر، وقدمت خلال هذا الحفل عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها العروسان بشكل كبير.