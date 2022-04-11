انطلاق الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم بجامعة سوهاج بمشاركة 19 فري

افتتحت جامعة سوهاج، فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم طلبة تحت شعار «رمضان يجمعنا»، التي تنظمها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات حتى 18 من شهر رمضان الحالي، وذلك على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات.

أهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الأنشطة الطلابية عامة والرياضية خاصة، لها أهمية كبيرة في بناء شخصية الطلاب وغرس قيم التعاون والإخاء والإخلاص والتنافس الشريف والروح الرياضية بينهم.

تقديم الدعم الفني والمادي للطلاب المشاركين بالأنشطة

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تشجع الطلاب على المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية، وتقدم الدعم الفني والمادي للطلاب والطالبات لتحفيزهم على المشاركة وصقل مواهبهم وقدراتهم.

مشاركة 19 فرقة في الدورة الرمضانية

وقال صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إن عدد الفرق المشاركة في دورة رمضان 19 فريقا بإجمالي 152 طالبا، مقسمة على 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى فرق «التجارة، تكنولوجيا المعلومات، الألسن، حاسبات ومعلومات والآثار»، أما المجموعة الثانية تضم «الهندسة، التربية، الطب البشري، المدن الجامعية والحقوق»، وتضم المجموعة الثالثة «التربية الرياضية، الطب البيطري، الزراعة والآداب»، وأخيرا المجموعة الرابعة التي تضم «الصيدلة، التمريض، العلوم، التربية النوعية وطلاب من أجل مصر».

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن الفرق ستلعب بعد دوري المجموعات ثلاثة أدوار هي «دور الثمانية، قبل النهائي، النهائي»، على أن تبدأ المباريات الساعة التاسعة مساءً.