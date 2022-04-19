تريندات زمان يستعرض قصة ريا وسكينة: اتعملت فيلم ومسرحية ومسلسل

عرض برنامج «تريندات زمان» المذاع على تلفزيون جريدة الوطن، حلقة جديدة اليوم، تناولت مسلسل ريا وسكينة، بطولة الفنانة سمية الخشاب والفنانة عبلة كامل.

دور صلاح عيسى في إظهار القصة للجمهور

وأوضحت مقدمة البرنامج، رانيا ناصر، أن الكاتب صلاح عيسى استدعى قصة ريا وسكينة من ملفات الشرطة، وأصدر كتابًا يحمل اسم «رجال ريا وسكينة»، وبعدها حول الكاتب مصطفى محرم القصة إلى سيناريو لتقديمها في عمل تلفزيوني، ولحن الأغاني عمار الشريعي، بكلمات أغاني من رباعيات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم.

كوكبة كبيرة من الممثلين

وأشارت «ناصر»، إلى الفنان رياض الخولي والفنان سامي العدل لعبا دور البطولة الرجالي في المسلسل، وكذلك الفنان فتحي عبدالوهاب، مبينة أن الفنان صلاح عبدالله، والراحل محمد شرف كان لهم دورًا كوميدي في المسلسل، مؤكدة أن الجميع يحب المسلسل ويتابعه باستمرار في أي وقت يعرض فيه.

مسلسل وفيلم ومسرحية لنفس القصة

وأكدت مقدمة برنامج تريندات زمان، أن قصة ريا وسكينة قُدمت من قبل في فيلم سينمائي شهير من بطولة الفنان الكبير أنور وجدي والفنانة الراحلة نجمة إبراهيم، وزوز حمدي، وكذلك مسرحية شادية وسهير البابلي، ولكن المسلسل تفوق على الفيلم والمسرحية، وأعاد للأذهان منطقة اللبان التي كان يقع في الحوادث وكذلك منطقة الصاغة التي ينزل فيها السيدات لبيع ذهبهم وتستقطبهم ريا وسكينة ثم يقتلوهن.