«ريا وسكينة وهات م الآخر».. هالة فاخر فنانة تتألق على كرسي المذيع

بدأت مشوارها الفني في خمسينيات القرن الماضي، ومنذ هذا التاريخ، قدمت عددا كبيرًا من الأعمال الفنية، جعلتها واحدة من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، حيث بدأت حياتها الفنية منذ الطفولة وتحديدا في الـ11 من عمرها، وعرفها الجمهور بسبب شخصية طمطم في مسلسل «بوجي وطمطم»، أحد أشهر الأعمال الفنية في شهر رمضان المعظم، وإلى الآن، قدمت هالة فاخر أكثر من 350 عمل طيلة مشوارها المهني.

ريا وسكينة

وكان للفنانة هالة فاخر، حظ وافر من التقديم التلفزيوني، حيث قدمت عددا من البرامج الرائعة طيلة السنوات الماضية، وشاركت في تقديم مسلسل «ريا وسكينة»، مع النجمة غادة عبدالرازق، واستضافا فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، مثل رامز جلال وجومانا ماهر ويوسف الشريف ومصطفى شعبان.

هات م الآخر

وفي عام 2015، تعاقدت هالة فاخر مع قناة صدى البلد، لتقديم برنامج «هات م الآخر»، وناقش البرنامج الأمور المتعلقة بالمرأة المصرية، وشاركها في تقديمه الإعلاميتان هبة شعير وياسمين هنداوي.

وشهد البرنامج تقديم عددا من الفقرات المميزة، مثل «مفروسة أوي»، والتي تناولت الأمور الشائعة التي تعاني الزوجة المصرية منها، من خلال «ستاند أب كوميدي»، قدمته هالة فاخر، وكان هناك فقرة للداعية ملكة زرار التي تناولت حقوق المرأة والرجل، كما ظهرت خبيرة الموضة بيتي حمودة التي تناولت ملابس المحجبات.

انتبهوا أيها السادة

في نهاية 2015، قدمت الفنانة هالة فاخر برنامجًا اجتماعيًا، بعنوان «انتبهوا أيها السادة»، يتناول القضايا المُختلفة التي تشغل بال الشباب والأسرة عموما، وقدمت منه موسمين، وحاز إعجاب المشاهدين وكانت أخر حلقة منه في ديسمبر 2016، وتناول البرنامج موضوعات مختلفة في كل المجالات بأسلوب مسلي وشيق، واستضافت فيه عددا من الخبراء والمتخصصين لمناقشة .

هالة مصرية

في عام 2019، قدمت الفنانة هالة فاخر برنامج هالة مصرية على قناة المحور، وهو برنامج اجتماعي، به الكثير من الفقرات المتنوعة، وناقش القضايا الجدلية التي شغلت الرأي العام، إضافة إلى ذلك فقد ناقش قضايا المرأة، حيث استضاف البرنامج خبيرات تجميل ونماذج نسائية مشرفة ومصممات أزياء، كما عالجت بعض العادات الخاطئة بخفة ظلها المعهودة، مثل نظرة المجتمع السلبية للمطلقات، ومقارنة السيدات المصريات بالأجانب.