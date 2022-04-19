الولايات المتحدة تدرس تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

قال مسؤولو وزارة الخارجية والبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تدرس عن كثب ما هو مطلوب لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب ، وذلك في أعقاب طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخير للرئيس جو بايدن بأن يوصف الكرملين بأنه راعي للإرهاب.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الامريكية يقلل المسؤولون إلى حد كبير من تأثير التسمية على الحرب في أوكرانيا، وأشاروا إلى أن معظم العقوبات المحددة التي فرضتها الدولة الراعية لتصنيف الإرهاب قد تم فرضها بالفعل على روسيا، ، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "العقوبات التي فرضناها واتخذناها هي نفس الخطوات التي ستترتب على تصنيف دولة راعية للإرهاب". ومع ذلك ، قال: "سنلقي نظرة فاحصة على جميع الإجراءات المحتملة."

القرار ورقة مساومة

من جانبه، قال ألكسندر موتيل ، الأستاذ بجامعة روتجرز ، إنه إذا قررت الولايات المتحدة تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب ، يمكن أن يكون قيمة القرار الأساسية في المفاوضات المحتملة ، حيث يمكن استخدام تلك التسمية كورقة مساومة". وأضاف: "ولكن مع موت المحادثات الدبلوماسية في الوقت الحالي ، من الصعب رؤية ما يمكن أن تؤديه إضافة روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب في هذه المرحلة من الصراع".

قائمة الدول الراعية للإرهاب

وتعتبر تسمية الدولة الراعية للإرهاب واحدة من أكثر العقوبات بعيدة المدى في الترسانة الدبلوماسية الأمريكية ، وعادة ما تكون مخصصة لأسوأ الدول التي ترعى جهات فاعلة غير حكومية ترتكب أعمالًا إرهابية ضد المدنيين خارج حدودها، وللتأهل كدولة راعية للإرهاب ، يجب أن تكون الدولة قد قدمت دعمًا متكررًا لأعمال الإرهاب الدولي ، وفقًا للتوصيف الرسمي لوزارة الخارجية للقانون، وحاليا ، فقط كوريا الشمالية وكوبا وسوريا وإيران مدرجة في القائمة.