بريد الوطن.. سحور مجانى وطرق جديدة للخير

يسعى الكثير من المصريين، ممن ينوون عمل الخير، فى شهر رمضان المبارك، لتقديم وجبات الإفطار إلى العديد من الفقراء والمحتاجين، حيث ظلت هذه العادة قائمة على مر الأزمان، وحتى وقتنا هذا، ومن اللافت لهذه العادة الجميلة أنها اقتصرت على تقديم طعام وجبة الإفطار فقط، دون التركيز على وجبة السحور، رغم أهميتها الشديدة أيضاً للصائم فى عملية إكمال صيامه لليوم، وربما إذا كان عمل الخير بتقديم وجبة الإفطار فى هذا الشهر الكريم، يكون مقتصراً على القادرين مادياً فقط، ولعدد معين من الناس فى تقديم هذه الموائد والوجباب، لزيادة التكاليف المادية المخصصة لها، فمن الممكن تقديم وجبات السحور «مجاناً» ودون أى تكاليف مادية إضافية للقائم عليها، وستكون هذه الفكرة والمبادرة متاحة لكل أسرة مصرية، وكذلك للفنادق والمطاعم فى كل أنحاء الجمهورية، وقد تسهم تلك المبادرة فى مساعدة أعداد كبيرة من الفقراء والمحتاجين، سواء كان ذلك فى المنازل أو الشوارع، بتقديم الطعام المتبقى والمتنوع من موائد الإفطار، بعد تغليفه وتهذيبه فى أطباق فوم صحية. وتقديمه للبسطاء والفقراء كوجبة سحور مجانية دون أى أعباء مادية على الأسرة، والتى سوف تسهم فى إتمام صيام اليوم لهم، وبذلك نكون قد ساهمنا بتقديم طرق جديدة للخير للبسطاء فى هذا الشهر الكريم، وفى نفس الوقت قللنا من عملية إهدار الطعام، التى قد لا نستهلكها فى موائد الإفطار لتنوعها وزيادتها عن اللازم.

ممدوح الشنهورى عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان

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