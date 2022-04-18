بريد الوطن .. فلا تحزنى

أتت بعد زمن تحمل أخبارها

فما كان منا إلا انتظارها

بالماضى كان انتظارها سعادة

واليوم ليس كالأمس فقد أتت بجراحها

تلك التى نظرنا إليها يوماً حلماً

وظنناه عمراً حلماً تحقق لغيرنا

ولكنها أتت إلينا ورأينا نظراتها

تحكى لنا عما حلّ لها بأحلامها

عيونها لم تقوَ على إخفاء أسرارها

عما فعلت تلك الأيام بأفراحها

تطلب منا من يؤمّن لها أرضها

يحمى معها سماءها يهدئ قلبها

فلا تحزنى بعد اليوم يا من كُسر قلبها

ولنحاسب اليوم من ظلم عفافها

عهد علينا سعادتك حتى يجىء يوماً

تذكّرى هذا هوا من أطلق سراحها

أحمد جمعة

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