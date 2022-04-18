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محمود مسلم

بريد الوطن .. فلا تحزنى

كتب:

الوطن
08:28 م | الإثنين 18 أبريل 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أتت بعد زمن تحمل أخبارها

فما كان منا إلا انتظارها

بالماضى كان انتظارها سعادة

واليوم ليس كالأمس فقد أتت بجراحها

تلك التى نظرنا إليها يوماً حلماً

وظنناه عمراً حلماً تحقق لغيرنا

ولكنها أتت إلينا ورأينا نظراتها

تحكى لنا عما حلّ لها بأحلامها

عيونها لم تقوَ على إخفاء أسرارها

عما فعلت تلك الأيام بأفراحها

تطلب منا من يؤمّن لها أرضها

يحمى معها سماءها يهدئ قلبها

فلا تحزنى بعد اليوم يا من كُسر قلبها

ولنحاسب اليوم من ظلم عفافها

عهد علينا سعادتك حتى يجىء يوماً

تذكّرى هذا هوا من أطلق سراحها

                                                     أحمد جمعة

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