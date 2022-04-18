بريد الوطن .. فلا تحزنى
كتب:
الوطن
08:28 م | الإثنين 18 أبريل 2022
صورة تعبيرية
أتت بعد زمن تحمل أخبارها
فما كان منا إلا انتظارها
بالماضى كان انتظارها سعادة
واليوم ليس كالأمس فقد أتت بجراحها
تلك التى نظرنا إليها يوماً حلماً
وظنناه عمراً حلماً تحقق لغيرنا
ولكنها أتت إلينا ورأينا نظراتها
تحكى لنا عما حلّ لها بأحلامها
عيونها لم تقوَ على إخفاء أسرارها
عما فعلت تلك الأيام بأفراحها
تطلب منا من يؤمّن لها أرضها
يحمى معها سماءها يهدئ قلبها
فلا تحزنى بعد اليوم يا من كُسر قلبها
ولنحاسب اليوم من ظلم عفافها
عهد علينا سعادتك حتى يجىء يوماً
تذكّرى هذا هوا من أطلق سراحها
أحمد جمعة
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