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بريد الوطن .. وجِّه بتحويل معهد المنشآت البحرية إلى معهد لوجيستيات يا وزير التعليم العالى

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الوطن
09:11 م | الإثنين 18 أبريل 2022
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى

نطالب نحن أولياء أمور طلبة المعهد الفنى الصناعى للمنشآت البحرية ببورسعيد بتحويله لمعهد لوجيستيات، حيث إن هذا المعهد هو الوحيد فى الجمهورية للمنشآت البحرية، وتابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويتبع مكتب تنسيق الجامعات، وهذا مطلب عادل ومهم وملح للطلبة والطالبات الدارسين فى المعهد، حيث إن الطلبة به من المتفوقين والمتفوقات ويحدوهم الأمل فى العمل بهيئة قناة السويس، كما نطالب القائمين على المعهد بأن يتم تعيين مهندسين سفن بالمعهد، ويكون به دورة مهندس ثالث ويكون هناك اهتمام من وزارة التعليم العالى بالمعهد فى تجديده والاهتمام بمبناه، نناشد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توجيه المسئولين بسرعة تحويل المعهد والاهتمام به.

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