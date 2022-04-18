بريد الوطن .. مصر التى كنا نعرفها

مصر، وكما يطلق عليها أرض الكنانة، مصر المحروسة، مقبرة الغزاة، بلد الأمان، ذلك كله لأنها محروسة من رب العالمين، وذُكرت فى القرآن الكريم تسع مرات، ولها من المميزات التاريخية والجغرافية ما يميزها عن سائر بلاد العالم، بالإضافة للأماكن الدينية التى تزيدها روحانيات إلهية من عند الله جل وعلا شأنه.

وشعب مصر دائماً يتسم بالطيبة والتدين والنخوة، والتمسك بالمبادئ والقيم، وعاشق لكل شىء جميل، سواء كان علماً أو فناً أو غيره، لكننا فى الفترة الأخيرة نمر بمنعطف خطير جداً يسىء لكل ذلك، وهو البعد عن تعاليم ديننا الحنيف، نسيان المبادئ والأخلاق والقيم، التشبث بالأفكار الخارجية الشيطانية الممنهجة، والفهم الخاطئ لكل ما يدور حولنا، والشباب الذى يلهث وراء الطرق الشيطانية وطريق اللاعودة، والتفرغ لأعمال الشغب، وتعاطى كل ما هو مدمر للصحة، يعود بالخطر على المجتمع، بالإضافة لسوء السلوكيات بالشارع المصرى، نحن نحتاج لمعجزة إلهية كى يتم تصحيح المسار ونحتاج لتقنين أمور كثيرة، ومنها الإنترنت، ونحتاج لتفعيل القانون بحزم، بالإضافة إلى الوصول لنهضة علمية وصحية، والتمسك الجاد بتعاليم الدين الإسلامى السمحة، والعمل الجاد فى كل المؤسسات للنهوض ببلدنا الحبيب مصر إلى مكانتها الطبيعية المرموقة بين الأمم.. تحيا مصر.

خالد إبراهيم الخوانكى

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