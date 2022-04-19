بريد الوطن.. دنياك

ومجاهراً بالخوف فى زمن القساة

السوط يلهب من مناك الأضلعا

والحلم فى زمن التلاشى يندثر

زرعوا بناصية الجبين القوقعة

أسلم قيادك وانحنى

مات الرجاء مكبّلا

والحلم ضاع مودعا

إن كنت ترنو للحياة كرامة

اشعل ثقابك فى الوجوم مزمجرا

ما عاد ينفع أن تخاف وتخنعَا

سامح لطف الله

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