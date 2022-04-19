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محمود مسلم

بريد الوطن.. دنياك

كتب:

بريد الوطن
09:55 م | الثلاثاء 19 أبريل 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

ومجاهراً بالخوف فى زمن القساة

السوط يلهب من مناك الأضلعا

والحلم فى زمن التلاشى يندثر

زرعوا بناصية الجبين القوقعة

أسلم قيادك وانحنى

مات الرجاء مكبّلا

والحلم ضاع مودعا

إن كنت ترنو للحياة كرامة

اشعل ثقابك فى الوجوم مزمجرا

ما عاد ينفع أن تخاف وتخنعَا

 

سامح لطف الله

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