بريد الوطن.. دنياك
كتب:
بريد الوطن
09:55 م | الثلاثاء 19 أبريل 2022
بريد الوطن
ومجاهراً بالخوف فى زمن القساة
السوط يلهب من مناك الأضلعا
والحلم فى زمن التلاشى يندثر
زرعوا بناصية الجبين القوقعة
أسلم قيادك وانحنى
مات الرجاء مكبّلا
والحلم ضاع مودعا
إن كنت ترنو للحياة كرامة
اشعل ثقابك فى الوجوم مزمجرا
ما عاد ينفع أن تخاف وتخنعَا
سامح لطف الله
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