هنا شيحة تتعرض للابتزاز في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18

ازدادت معدلات البحث من قبل عشاق المسلسلات الدرامية، على كلمات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18، من أجل معرفة أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، صاحب شخصية «بليغ»، خاصة مع ارتفاع وتيرة أحداث الحلقة التي شهدت ابتزاز الفنانة هنا شيحة، واستغلال والدتها لواقعة الصور غير الأخلاقية من أجل تقريبها من خطيبها السابق.

هنا شيحة تتعرض للابتزاز

تعرضت الفنانة هنا شيحة التي تقوم بدور فريدة، للابتزاز في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18، من قبل شخص يدعى «هشام»، بسبب الصور غير الأخلاقية لشقيقتها التي يمتلكها، الأمر الذي دفعها لتهديده بأنها يمكن تقديم شكوى ضده لحبسه.

وهدد «هشام»، هنا شيحة، بأنه سينشر صور شقيقتها على الإنترنت، حالة تقديم بلاغ ضده، ليطالبها بدفع 20 ألف جنيه من أجل إعادة صور شقيقتها إليها.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18

وعبرت الفنانة هنا شيحة، عن غضبها من اللقاء الذي جمعها مع «هشام» في المسلسل، أثناء حديثها مع والدتها، مؤكدة أن سبب عصبيتها أنها لم تتمكن من ضربه أو تقديم بلاغ ضده، بسبب خوفها من تداول صور شقيقتها على الإنترنت.

وقامت والدتها بتقديم نصيحة إلى هنا شيحة، بضرورة إبلاغ الفنان عمرو مهدي صاحب شخصية «إحسان»، بتفاصيل الواقعة، من أجل مساعدتهم في حل المشكلة، إلا أنها استغلت الواقعة في محاولة اقترابه من فريدة مرة أخرى بعد فسخ خطوبتهما، لكن الأخيرة عبرت عن غضبها من الواقعة في البداية، قبل أن تقرر التفكير في الأمر خلال الأيام المقبلة حتى تتخذ القرار النهائي بالواقعة.