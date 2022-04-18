سلمى أبو ضيف تتعاطى المخدرات في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17

مفاجآت عديدة شهدها مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17، من ضمنها أن ولاء فطين أبو الهنا التي تلعب دورها الفنانة سلمى أبو ضيف كانت على وشك أن يُفضح أمرها بأنها تتعاطى الحبوب المخدرة هي وصيدقتها سلمى، ولكنها في آخر لحظة استطاعت أن تخفي هذه الحبوب عن عمها بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17

ومن أبرز مشاهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17 كانت في الشقة التي يقيم فيها بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، بين سلمى وولاء فطين أبو الهنا التي تلعب دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، حول تعاطيهما المخدرات، وكانت ولاء على وشك أن تأخذ بعض الحبوب المخدرة من صديقتها ولكن دخل عليهما بليغ فجأة.

ولاء تداري المخدرات عن أعين بليغ بأعجوبة

لحسن الحظ استطاعت ولاء فطين أبو الهنا التي تلعب دورها الفنانة سلمى أبو ضيف في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17 أن تداري المخدرات التي كانت ستأخذها من صديقتها، فعند دخول عمها بليغ ارتبكت وأسقطتها على الأرض، ولم ينتبه لها بليغ، فوضعت قدمها عليها.