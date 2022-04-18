مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17.. بليغ يقترب من حل لغز مقتل شقيقيه

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17، انكشاف العديد من الأسرار خصوصا بعد زيارة خالد النبوي لمنتصر أبو زوجة مدحت أبو الهنا ابن شقيقه أمين، الذي يدير حسابات شركة مدحت، إذ توصل بليغ في النهاية إلى أن مفتاح السر هو الفنان إسلام إبراهيم الذي يلعب دور رؤوف المحامي زوج عزة أبو الهنا شقيقة مدحت أمين أبو الهنا.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17، شهد زيارة خاصة من الفنان خالد النبوي إلى منزل حما ابن شقيقه مدحت أبو الهنا، مدير حسابات شركات أبو الهنا، وذلك بعد أن تعرض لاعتداء غامض في الشارع وأسفر عن سرقة بعض الأوراق منه، وبعد حديث متبادل بين بليغ ومنتصر، توصلا في النهاية إلى أن شخص واحد هو المفتاح لحل لغز مقتل أمين وفطين أبو الهنا، ويسعى لإيذاء كل من يفكر في البحث خلف هذه القضية.

رؤوف زوج عزة مفتاح اللغز

بعد الحديث المتبادل بين خالد النبوي الذي يلعب دور بيلغ أبو الهنا ومصطفى حشيش الذي يؤدي دور منتصر المدير المالي لمجموعات شركات أبو الهنا، توصلا إلى أن كل الأدلة تشير إلى أن المتهم الأول هو الفنان إسلام إبراهيم الذي يلعب دور رؤوف زوج عزة.