مشادة كلامية بين وفاء عامر وأحمد بدير في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11 شهد مشادة كلامية ساخنة بين يسرية زوجة الراحل أمين أبو الهنا التي تلعب دورها الفنانة وفاء عامر وعم زوجها جابر أبوالهنا، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد بدير، في منزل الأخير، بسبب ظنها أن جاب، وبليغ أبو الهنا شقيق زوجها الراحل، يعصيان ابنها طارق عليها ويجعلانه يقيم في منزل جابر أبو الهنا.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17

في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17، قررت يسرية زوجة أمين أبو الهنا أن تزور منزل عم زوجها جابر أبو الهنا في منزلها، حيث يقيم ابنها طارق بعد أن ترك منزلها، في محاولة لإقناعه بأن يعود معها، لكن انتهى الأمر بمشادة كلامية بين جابر ويسرية، رحلت بعدها يرسية دون أخذ طارق معها.

طارق يرفض أن يعود إلى المنزل مع أمه

بدأت المشادة الكلامية بحديث يسيرة مع جابر أبو الهنا بأنه وبليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي يعصيان ابنها عليها؛ ليرد عليها جابر بصوت مرتفع وتتصاعد الأمور بينهما، وانتهى الأمر بمحاولة يسرية تلطيف الجو مع ابنها حتى يعود معها، لكنها أقنعته بالبقاء.