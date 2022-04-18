مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17 بطولة خالد النبوي.. تهديد وعرض لبليغ

أحداث ساخنة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17 بطولة خالد النبوي وقعت بعد استقبال بليغ أبو الهنا لتهديد من أبو عدنان الذي يدين له بملبغ مالي ضخم جدا يساوي أكثر من 5 ملايين يورو، إذ أرسل أبو عدنان رسالة للمرة الرابعة إلى بليغ للفت انتباهه بأن المهلة المسموح لها بها أوشكت على الانتهاء، كما عرض المرسال على بليغ بعض من خدماته ليساعده.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17

أقام بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17 عزومة على العشاء لابن أخيه الأكبر طارق أمين أبو الهنا وابنة أخيه الأصغر ولاء فطين أبو الهنا وصديقتها نور، وتحدثوا جميعا عن سفر طارق المتوقع إلى خارج مصر للعمل، وفجأة استقبل بليغ أبو الهنا رسالة نصية قصيرة عبر هاتفه المحمول، غيرت مسار تلك الجلسة الودية مع أبناء شقيقيه.

مرسال أبو عدنان لبيلغ أبو الهنا

الرسالة التي وصلت إلى بليغ أبو الهنا عبر هاتفه المحمول كانت من مرسال أبو عدنان، الرجل الذي يدين له بليغ بمبلغ 5 ملايين يورو ويعطيه مهلة شهر واحد حتى يعيد إليه أمواله ويسدد ديونه، هذا المرسال سيدة تأتي لبيلغ على فترات متقطعة، وزارته بالفعل في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17 وتحدثا سويا في أكثر من نقطة.

عرض مرسال أبو عدنان لبليغ أبو الهنا

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17 شهد تلقي خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا، عرض من المرسال يتمثل في مساعداتها له في التخلص من أي شخص يعيقه في الوصول إلى ورثه.