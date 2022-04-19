نيللي كريم وابنتيها مهددون بالحرق في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 18

تصاعدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، بعدما اكتشفت أن طليقها هو من قام بسرقة حقيبة الأموال لابتزازها، إلا أنها عجزت عن الإبلاغ عنه بسبب تهديدات العصابة رغم وجود الدليل.

أحداث الحلقة 18 من فاتن أمل حربي

وقعت «فاتن» في ورطة كبيرة بعد سرقة الأموال التي وضعتها العصابة لها للضغط عليها مقابل رشوة، وإلا تهديدها بالحرق هي وابنتيها.

وقبل أن تنقلب الطاولة تماما، يقوم ابن عم طليقها بسرقة الأموال منه.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، حول قصة «فاتن» موظفة الشهر العقاري، التي تبدأ رحلتها داخل أروقة المحاكم بسبب انفصالها بدون الحصول على حقوقها.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة كل من نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.