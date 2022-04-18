ارتفعت معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت، عن مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 17 والقنوات الناقلة، حيث حاز العمل الدرامي على نسب مشاهدات كبيرة منذ بداية عرضه ضمن دراما رمضان 2022، واشتدت ذروة الأحداث في المسلسل حيث تبحث البطلة عن مخرج لأزمتها مع طليقها.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

وفيما يخص مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 17 والقنوات الناقلة، فهو يُعرض حصريا على شبكة قنوات سي بي سي، في الأوقات التالية:

- العرض الأول، الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى، في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصة Watchit.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي عن مناقشة القضايا المجتمعية التي تخص المرأة عقب الانفصال، مثل قضية الحضانة، الولاية التعليمية وغيرها من القضايا، والمسلسل بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ومحمد الشرنوبي، وكوكبة من النجوم.