ناقد فني عن أغنية قطر الحياة في الكبير أوي 6: «نوستالجيا لخدمة المجتمع»

تصدر الفنان أحمد مكي تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد عرض الحلقة الـ 18 من مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، بهاشتاج قطر الحياة، نسبة إلى أغنيته المذاعة منذ عام 2011، ليعيد «مكي» كلماتها لتناسب موضوع الحلقة.

ونالت فكرة إعادة أغنية قطر الحياة إعجاب العديد من جمهور الفنان أحمد مكي، وغرد رواد «تويتر»: أحمد مكي عبقري، عالمي والله، مسلسل الكبير في حتة تانية فعلًا.

ناقد فني يوضح ما فعله مكي في الكبير 6

وفي هذا السياق، قال الناقد الفني طارق الشناوي لـ«الوطن»، إن مكي في هذا السباق الرمضاني يقدم نوعًا من الكوميديا الهيستيرية، وذلك النوع يلقى جانبا إيجابيا من قِبل متابعي المسلسل، وذلك يحسب للفنان أحمد مكي، وأيضًا للمخرج الكبير أحمد الجندي.

وأضاف الناقد الفني أن ما فعله مكي في الحلقة 18 من مسلسل الكبير 6، ما هو إلا رسالة اجتماعية تقدم من الحين للآخر؛ لأن إعادة فكرة فيديو أغنية قطر الحياة ما يسمى بـ«نوستالجيا» أي التوق والحنين للماضي، وهذا الحنين ليس مطلقا بل يتم توظيفه في خدمة المجتمع، وذلك من خلال تحذير الشباب من الإدمان لذا فالاستعادة لها منطق ليست موضوعة بشكل عشوائي.

أبرز التغريدات التي جاءت عبر تويتر

«أغنية قطر الحياة بيعدي ..مع إدمان جوني للإنترنت أحمد مكي دا عبقري»، «دخلة قطر الحياة في حلقة الكبير النهارده من أحلى الحاجات في رمضان السنة دي»، «قطر الحياة نسخه چوني في المزاريطة».

أحداث الحلقة

تدور أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي حول محاولات جوني لتكبير الصفحة الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الأمر الذي جعله يشتري عددا كبيرا من المتابعين بالأموال، فطلب جوني من الكبير بيع قطعة أرض لعمل ذلك، وعندما وجد الكبير أن جوني يهدر الأموال في شراء متابعين لصفحته على فيسبوك حرص على قطع الإنترنت عن الدوار، كنوع من أنواع العلاج لجوني من إدمان الإنترنت.