«سر الخلطة» على شاشة الوطن.. أسهل طريقة لعمل مكرونة بالسي فود من «عم حسن»

قدمت «الوطن»، في حلقة اليوم من برنامج «سر الخلطة»، الذي يُعرض طوال شهر رمضان، طريقة عمل المكرونة بالسي فود من مطعم عم حسن في وسط البلد، إذ أنه يتم تحضير 500 جرام من الجمبري المقشر، وربع كوب من زيت الزيتون، وثلاثة فصوص من الثوم المهروس، ونصف كيلوجرام من الطماطم المقشرة والمفرومة، وثلث ملعقة من الفلفل الأحمر الحار المفروم، وملعقة كبيرة من البقدونس المفروم، وربع كوب من الريحان، وكيلو مكرونة اسباكتي، وملح وفلفل أسود حسب الرغبة، وبصل مقطع إلى شرائح.

تسخين زيت الزيتون وتشويح البصل

وأضاف «عم حسن»، صاحب المطعم خلال الفيديو، أنه يتم تسخين زيت الزيتون وتشويح البصل فيه حتى يذبل، ويميل لونه إلى الذهبي، ثم نضيف الفلفل الأحمر، والطماطم، والبقدونس، ثم نقلب المكونات حتى تتجانس معا، ونترك الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتّى يصل لمرحلة النضج، وبعد ذلك نضيف ثمار البحر بالتتابع، الجمبري، والكالمياري، وأوراق الريحان، ونقلب المكونات معا، ويتم تتبيل المكونات بالملح، والفلفل الأسود، ثم نغطي القدر ونتركه على نار هادئة حتّى تنضج مكوناته.

سلق المكرونة في كمية من الماء المغلي على النار

وأوضح عم حسن، أنه يتم سلق المكرونة في كمية من الماء المغلي على النار، ثم غسل المكرونة في الماء البارد، ثم نصفيها جيداً باستخدام مصفاةِ ذات ثقوبٍ ضيقة، مع الحرص على الاحتفاظ بنصف كوب من ماء السلق لاستخدامها في الوصفة لاحقاً، ونسكب ماء السلق فوق الصلصة التي حضرناها، ونحركها قليلاً، ثم نتركها لتغلي من جديد، وتصبح كثيفة القوام، ونضيف المكرونة إلى الصلصة، ونقلب كلّ المكونات معا.