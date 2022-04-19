عاجل.. حريق يلتهم مخزن مواد عذائية في شارع شبرا بالقاهرة

شب حريق داخل مخزن مواد غذائية في شارع شبرا بالقرب من محطة مترو سانت تريزا، وانتقلت قوة من الدفاع المدني بإشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية في القاهرة وتمكنت من السيطرة على النيران ولم يسفر الحريق عن حدوث أي خشائر بشرية.

حريق يلتهم مخزنا في شارع شبرا

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق أتى على كمية من الكراتين داخل المخزن ولم يسفر الحريق عن أضرار مادية كبيرة وأن النيران بدأت داخل المخزن ورجح رجال الحماية المدنية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب الحقيقي سيكشف عنه المعمل الجنائي.

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق

وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالحادث، وقررت انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وموافاة النيابة بنتائج المعاينة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث .