محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق «الحرس الوطني» ويتابع حالة المصابين

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موقع الحريق الذي اندلع في منطقة «الحرس الوطني» بمدينة بنها، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن إصابة 3 مواطنين، والتهام محتويات عقار مكون من 4 أدوار، وأثار حالة من الهلع بين أهالي المنطقة.

ووجه محافظ القليوبية بمعاينة العقار، للتأكد من سلامته وعدم تأثير الحريق عليه، كما شدد على ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشيراً إلى أنهم يتلقون العلاج في مستشفى شبين الكوم التعليمي، بمحافظة المنوفية، وأن حالاتهم مستقرة.

المحافظ يتفقد آثار الحريق

وأوضح محافظ القليوبية، في بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم الاثنين، أنه توجه إلى موقع العقار، حيث تفقد آثار الحريق، وأمر بتوفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة للمتضررين من حريق بنها، مؤكداً أنه جرى السيطرة الكاملة من جانب الحماية المدنية على الحريق، وتم إخماده في حينه.

وأشار المحافظ إلى أن الحريق أسفر عن إصابة 3 مواطنين، تم عمل الإسعافات الأولية لأحد المصابين وخرج من مستشفى بنها الجامعي، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، في محافظة المنوفية.

محافظ القليوبية يطمئن على المصابين

وأوضح محافظ القليوبية أنه توجه إلى محافظة المنوفية، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد طاحون، مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمي، حيث قام بزيارة المصابين بمستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على حالة المرضى من مصابي حريق بنها الصحية، والخدمات المقدمة لهم، وأعلن المحافظ عن تقديمه كافة أوجه الدعم فور الإبلاغ بالحادث.

وتلقت غرفة إدارة الكوارث والأزمات والعمليات المركزية بمحافظة القليوبية إخطاراً فجر اليوم الاثنين، بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة «الحرس الوطني» في مدينة بنها، وعلى الفور، تم توجيه عدد 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتم إبلاغ شركتي الغاز والكهرباء فوراً، وتبين وجود 3 مصابين، تم نقل 2 منهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وهما «أميرة محمد سليمان»، و«محمود أشرف سالم».