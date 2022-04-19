حريق داخل مصنع قطن بالغربية.. والحماية المدنية تخمد النيران «صور»

شهدت قرية كفر الثعبانية، التابعة لدائرة مركز سمنود، بمحافظة الغربية، حريقا داخل أحد مصانع القطن، وذلك بسبب ماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ يتضمن نشوب حريق في مصنع للقطن في قرية كفر الثعبانية، التابعة إلى مركز ومدينة سمنود.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة سمنود، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها الى باقي محتويات المصنع.

المعاينة الاولية: ماس كهربائي سبب الحريق

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة سمنود، ان الحريق في مصنع لإنتاج المنسوجات والقطن، والتهمت النيران معظم محتويات المصنع، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، كما قامت قوات الحماية المدنية بأعمال التبريد، خشية تجديد اشتعال النيران من جديد، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف أسباب الحريق، وتشير التحريات والمعاينة الأولية أن الحريق نتيجة ماس كهربائي.

ووجه المحاسب اسلام النجار رئيس مدينة سمنود بضرورة تشكيل لجنة فنية من مجلس المدينة من أجل مراجعة وفحص تراخيص واشتراطات الأمن الصناعي للمصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.